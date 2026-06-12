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Les Chemins Plestinais – 1ère partie

12 Juin,2026 | Association, Nature et environnement | 0 commentaires

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Découvrez dans cette vidéo l’incroyable travail de l’association « Les chemins Plestinais » qui consacre son temps et son énergie à l’entretien des chemins et la préservation du patrimoine de notre commune.
Grâce à l’engagement bénévole de ses membres, ces sentiers restent accessibles et agréables pour tous les randonneurs.
Plongez dans l’ambiance chaleureuse et conviviale qui règne au sein de l’équipe, où chaque membre, animé par la passion de la nature, contribue à créer des liens forts.
Vous verrez également comment leur esprit d’organisation permet de coordonner efficacement les tâches et de planifier des sorties régulières.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
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Informations sur ce document vidéo

Durée 09’44 – Réalisation Marcel Le Gall, avec Corentin Jouan, Bernard Barré, Didier Sanson (images drone) – Production TV-Trégor -Juin 2026

hashtags : #PlestinLesGreves #Patrimoine #Sentiers #Randonnee #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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