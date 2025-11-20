Le mois de novembre est devenu, depuis quelques années déjà, le mois du documentaire. Cette manifestation organisée dans les côtes-d’Armor, avec l’appui du Département, permet de faire découvrir au public un regard différent sur le monde. L’occasion pour TV-Trégor d’aller à la rencontre d’une association de Pluzunet, «Les champs des toiles», qui n’a pas attendu novembre pour diffuser des films. En effet, le but de cette association, animée par une équipe de bénévoles, est d’aller tout au long de l’année à la rencontre des habitants des communes rurales du Trégor et du Goëlo afin de leur faire découvrir fictions, documentaires et films d’animation.

Ce vendredi soir de novembre 2005, ils étaient à Trégrom …

Durée 3’36 – Réalisation Loïc Chapron avec Jano Tadié et Odile Tadié – Production Trégor-Vidéo – Novembre 2005

