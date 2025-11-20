Partager

Les Champs des Toiles

20 Nov,2025 | Association, Cinéma & Vidéo | 0 commentaires

Le mois de novembre est devenu, depuis quelques années déjà, le mois du documentaire. Cette manifestation organisée dans les côtes-d’Armor, avec l’appui du Département, permet de faire découvrir au public un regard différent sur le monde. L’occasion pour TV-Trégor d’aller à la rencontre d’une association de Pluzunet, «Les champs des toiles», qui n’a pas attendu novembre pour diffuser des films. En effet, le but de cette association, animée par une équipe de bénévoles, est d’aller tout au long de l’année à la rencontre des habitants des communes rurales du Trégor et du Goëlo afin de leur faire découvrir fictions, documentaires et films d’animation.

Ce vendredi soir de novembre 2005, ils étaient à Trégrom

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 3’36 – Réalisation Loïc Chapron avec Jano Tadié et Odile Tadié – Production Trégor-Vidéo – Novembre 2005

hashtags : #Cinema #Ruralité #Pluzunet #Tregrom #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

