Graines de Culture – Les organismes institutionnels

Dans ce cinquième et dernier volet consacré au Forum « Graines de Culture », TV-Trégor met en avant différents organismes institutionnels liés à l’Éducation Artistique et Culturelle ce qui peut vous aider, si vous avez un projet de ce type en tête, à trouver les bons interlocuteurs :

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) qui a comme objectif d’œuvrer pour la démocratisation culturelle. Elle vise notamment à sensibiliser les enfants et les jeunes à l’art et à la culture sur tous les territoires de la Région Bretagne.

L’EAC des Côtes d’Armor (Éducation Artistique et culturelle) qui a pour objectif d’encourager la participation à la vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et des professionnels de la culture sans oublier la pratique artistique ou culturelle.

L’Inspection du 1er degré du ministère de l’Éducation Nationale qui propose ses services d’accompagnement, sur le plan administratif, des projets culturels des enseignants.

La CASDEN, la banque coopérative de la fonction publique, qui accompagne financièrement des projets éducatifs initiés par les équipes éducatives et validés par le chef d’établissement au sein des établissements du secondaire. Elle vise à faciliter le développement de projets éducatifs favorisant la citoyenneté et l’éco-citoyenneté des lycéennes et lycéens bretons à travers des thématiques prioritaires.

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Durée 6’47 – Réalisation Hervé Sizun – Prises de vue en janvier 2026 – Production TV-Trégor – Juin 2026

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Visionnez aussi les autres volets de ce reportage :

– Graines de Culture – Le spectacle vivant

– Graines de Culture – Sciences et techniques

– Graines de Culture – Livres et Médias

– Graines de Culture – Lieux Culturels en Trégor

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