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30e anniversaire du Conservatoire du Littoral

6 Août,2026 | Nature et environnement, Vie publique et sociale | 0 commentaire

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C’est en 1999 que le Conservatoire du Littoral a pris sous sa protection le Sillon de Talbert à Pleubian. Celui-ci était effectivement en grand danger de disparition. Il a été sauvé ces dernières années grâce à des actions d’aménagements réfléchies et concertées. Ce site a été la première réserve naturelle créée en Bretagne.

Le 20 juin 2005, tous les acteurs de ce projet se sont donné rendez-vous sur le Sillon à l’occasion des 30 ans du Conservatoire du Littoral. Retour en images sur cet événement …

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 2’25 – Réalisation Alan Lestimé avec J. Rivolan – Production TV-Trégor – Juillet 2005

Pour en savoir plus …

Nos autres reportages sur des sujets analogues :
Le Talbert, un sillon à la mer (1999)

La station LPO a 20 ans (2004)

Inauguration de l’extension de la réserve des Sept îles (2023)

Conférence-hommage à Geneviève Prigent (2024)

hashtags : #ConservatoireDuLittoral #Anniversaire #SillonDeTalbert #Pleubian #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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