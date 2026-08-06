30e anniversaire du Conservatoire du Littoral

C’est en 1999 que le Conservatoire du Littoral a pris sous sa protection le Sillon de Talbert à Pleubian. Celui-ci était effectivement en grand danger de disparition. Il a été sauvé ces dernières années grâce à des actions d’aménagements réfléchies et concertées. Ce site a été la première réserve naturelle créée en Bretagne.

Le 20 juin 2005, tous les acteurs de ce projet se sont donné rendez-vous sur le Sillon à l’occasion des 30 ans du Conservatoire du Littoral. Retour en images sur cet événement …

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Durée 2’25 – Réalisation Alan Lestimé avec J. Rivolan – Production TV-Trégor – Juillet 2005

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– La station LPO a 20 ans (2004)

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