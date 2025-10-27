Partager

Quêteurs de loutres

27 Oct,2025 | Nature et environnement, Photographie, Portrait | 0 commentaires

Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur la loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Samuel Jouon, coordonateur à LTC du bassin versant “Vallée du Léguer”, fait partie de ces passionnés qui passent beaucoup de temps à étudier, photographier et filmer la loutre le long du Léguer. À l’occasion de la Fête du Léguer, il a invité Bastien Masson, photographe animalier, résidant dans le Cantal, à tenir une conférence sur ce sujet en expliquant sa démarche.

Mais avant la conférence, TV-Trégor a saisi un échange d’expériences entre ces deux passionnés. Nous vous le faisons partager avec plaisir via cette vidéo

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’23 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec le concours de Michel Ruvoen – Production TV-Trégor – Octobre 2025

Pour en savoir plus …

Nous vous recommandons fortement d’aller fureter sur les sites respectifs de Bastien et de Samuel qui ont réalisé des séries de photos animalières tout-à-fait remarquables et qui font rêver :

Site web de Bastien Masson

Instagram de Bastien Masson

Site web de Samuel Jouon

Instagram de Samuel Jouon

hashtags : #Loutre #Conference #Photographie #Lannion #Ploulech #Tregor #CotesdArmor #Bretagne #Cantal

Loading

