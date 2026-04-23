Fañch Peru, l’histoire d’une collection

L’écrivain breton Fañch Peru, décédé en janvier 2023, a fait l’objet de plusieurs reportages de TV-Trégor. On peut citer la rencontre avec les élèves de l’école publique bilingue de Cavan (classe de Gildas Moal) en 2013 ou la visite des élèves de l’IUT de Lannion (cours de civilisation bretonne) d’Alan Tudoret en 2010 : les étudiants découvraient le petit musée de Kerauzern où Fañch et Marie-Thérèse exposaient des jeux et des jouets anciens.

Ces jouets sont maintenant à la ludothèque du Trégor à Cavan et ont été exposés à la Maison des Arts de Cavan du 28 février au 8 mars 2026. De nombreux panneaux bilingues (breton-français) ont été réalisés par l’association Ti ar Vro Treger-Goueloù basée à Cavan.

Découvrez ces petits trésors grâce à TV-Trégor et aux enfants de l’école primaire de Cavan.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 09’51 – Reportage à l’initiative de Pierre Lavanant – Réalisation Marcel Le Gall – avec Corentin Jouan et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – avril 2026

Pour en savoir plus …

Visionnez ce reportage TV-Trégor de 2013 : Visite à l’écomusée de Kerauzern

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