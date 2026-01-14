Partager

La Hunaudaye, les tours qui défient le temps

14 Jan,2026 | Architecture, Patrimoine & Histoire, Tourisme | 0 commentaires

Le Trégor est connu pour ses nombreux châteaux : Kergrist, Rosambo,Tonquédec, La Roche-Jagu … Et pourquoi pas, aujourd’hui, pousser notre curiosité un peu plus loin ?
De l’autre côté de la baie de Saint-Brieuc, le Penthièvre recèle lui aussi de merveilleux témoins du passé. Le château de la Hunaudaye est l’un de ces bijoux. Alors, prêts à franchir le pont-levis ? Nous allons y rejoindre Julien Bernard, professeur agrégé d’histoire, et Pauline Duclos, chargée des expositions à la Hunaudaye.
Si, à votre tour, vous décidiez d’en savoir un peu plus sur cette imposante forteresse, il ne faudrait pas hésiter à aller questionner les guides, très au fait des secrets de ces murailles toujours dressées vers le ciel.

Durée 12’02 – Réalisation Corentin Jouan – avec Marcel Le Gall et Antoine Do Nascimento – Production TV-Trégor – janvier 2026

hashtags : #Chateau #LaHunaudaye #Histoire #Pledeliac #Penthievre #CotesdArmor #Bretagne

