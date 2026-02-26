Entre terre et mer, un chemin millénaire renaît en Bretagne

Le 16 avril 2025, l’association “Mon Tro Breizh” inaugurait son tracé dans les Côtes-d’Armor avec une randonnée festive et gratuite de 7 km, de la chapelle de Kermaria à Plouha jusqu’à Saint-Jacques à Tréméven. Animations, patrimoine, nature et rencontres ont rythmé cette balade ouverte à tous, au cœur du territoire de Leff Armor. Botanique, produits locaux, langue bretonne, danses traditionnelles … chaque halte promet une immersion vivante dans l’âme bretonne.

D’ici 2027, ce grand tour comptera 2.000 km à travers la Bretagne. Il attire déjà des milliers de marcheurs.

Un événement convivial et symbolique qui invite chacun à (re)découvrir la région autrement et peut-être à se mettre en chemin …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’50 – Réalisation Jean Carfantan sur une initiative de Pierre Lavanant – Tournage en avril 2025 – Production TV-Trégor – Publication TV-Trégor février 2026.

