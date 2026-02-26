Partager

Mon Tro Breizh

26 Fév,2026 | Culture bretonne, Fête populaire, Religion, Sport, Tourisme, Vie quotidienne | 0 commentaires

Shares

Entre terre et mer, un chemin millénaire renaît en Bretagne

Le 16 avril 2025, l’association “Mon Tro Breizh” inaugurait son tracé dans les Côtes-d’Armor avec une randonnée festive et gratuite de 7 km, de la chapelle de Kermaria à Plouha jusqu’à Saint-Jacques à Tréméven. Animations, patrimoine, nature et rencontres ont rythmé cette balade ouverte à tous, au cœur du territoire de Leff Armor. Botanique, produits locaux, langue bretonne, danses traditionnelles … chaque halte promet une immersion vivante dans l’âme bretonne.

D’ici 2027, ce grand tour comptera 2.000 km à travers la Bretagne. Il attire déjà des milliers de marcheurs.
Un événement convivial et symbolique qui invite chacun à (re)découvrir la région autrement et peut-être à se mettre en chemin …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’50 – Réalisation Jean Carfantan sur une initiative de Pierre Lavanant – Tournage en avril 2025 – Production TV-Trégor – Publication TV-Trégor février 2026.

hashtags : #TroBreizh #Randonnee #Plouha #Tremeven #Goelo #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Culture bretonne

Ploumanac'h – de la Villa Eiffel au Chapeau de Napoléon
02:44

Pages d’histoire de Ploumanac’h – de la Villa Eiffel au Chapeau de Napoléon

168 vues • 2 septembre 2025
8:23

La Saint-Loup, un festival en Bretagne

86 vues • 20 août 2025
L'enclos de la chapelle Saint-Guirec à Ploumanac'h
3:15

Pages d’histoire de Ploumanac’h – L’enclos de la chapelle

55 vues • 15 août 2025
04:24

Pages d’histoire de Ploumanac’h – L’oratoire de Saint-Guirec

81 vues • 4 août 2025
10:15

Vivement le Printemps

272 vues • 1 mai 2025
06:14

Du pardon breton au pardon de Saint-Guirec

261 vues • 24 avril 2025
14:48

Prix Hervé Le Menn 2024

320 vues • 7 février 2025
06:34

Barzaz – Renaissance

292 vues • 30 janvier 2025
07:02

Lagan

274 vues • 6 janvier 2025
Durée inconnue

Pays Fañch et Pays Plinn

577 vues • 28 décembre 2024
13:23

Salon du livre de Lannion – Entretien avec Dominique Besançon

215 vues • 14 novembre 2024
04:25

Non à Halloween, vive l’Ankou

179 vues • 31 octobre 2024
Durée inconnue

Le Trégor finistérien, petit territoire, grande histoire

133 vues • 17 octobre 2024
06:44

Ces oiseaux qui parlent – Avec Lucien Rolland

343 vues • 26 septembre 2024
06:59

Chapelle Saint Jérôme de la Salle à Lanmérin

181 vues • 20 septembre 2024
04:12

Ces oiseaux qui parlent – Avec Marcel Le Guilloux

355 vues • 20 septembre 2024
05:21

Ces oiseaux qui parlent – Avec Émile Allain

475 vues • 13 septembre 2024
11:56

Gouel broadel ar brezhoneg – 1994

175 vues • 21 août 2024
03:16

Fête du cheval à Ploumilliau

270 vues • 9 août 2024
27:31

Trégor en fête

216 vues • 16 juillet 2024

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Pin It on Pinterest