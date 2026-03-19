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La pêche à pied en suivant Frédéric Chardaire

19 Mar,2026 | Nature et environnement, Pêche et aquaculture, Vie quotidienne | 0 commentaires

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Suivons Frédéric Chardaire sur l’estran trégorrois découvert par la marée basse. Il nous fait découvrir les crabes, coquillages et crustacés tant prisés par les pêcheurs à pied. Écoutons ses conseils avisés et goutons au calme et à la sérénité de ces lieux mystérieux, situés entre terre et mer …

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Informations sur ce document vidéo

Durée 07’53 – Réalisation Alan Lestimé – Production Trégor-Vidéo – Février 2006 – Publication sur TV-Trégor en mars 2026

hashtags : #Marée #Estran #Peche #Ormeau #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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