La pêche à pied en suivant Frédéric Chardaire

Suivons Frédéric Chardaire sur l’estran trégorrois découvert par la marée basse. Il nous fait découvrir les crabes, coquillages et crustacés tant prisés par les pêcheurs à pied. Écoutons ses conseils avisés et goutons au calme et à la sérénité de ces lieux mystérieux, situés entre terre et mer …

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Durée 07’53 – Réalisation Alan Lestimé – Production Trégor-Vidéo – Février 2006 – Publication sur TV-Trégor en mars 2026

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