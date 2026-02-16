Partager

Quand je serai grand, je serai Planctonaute

16 Fév,2026 | Fiction, Nature et environnement, Télé des autres

Qu’est-ce qu’un Planctonaute ?

C’est un adepte des sciences participatives qui prélève du plancton et l’analyse afin de contribuer à dresser un inventaire planétaire de manière à incorporer les écosystèmes planctoniques dans les modèles écologiques de la terre et de son climat (cf. le projet Plankton Planet sur planktonplanet.org).

Mais au fait, qu’est-ce que le plancton ?

C’est l’ensemble des êtres vivants (animaux et végétaux) qui vivent dans l’eau et qui se laissent porter par le courant. Il se compose de milliers d’espèces dont la plupart sont microscopiques ou de petite taille. Il est essentiel à la vie sur Terre. Le plancton végétal (phytoplancton-microalgues) produit de l’oxygène et absorbe du dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère. Le plancton sert de nourriture à des poissons et à des coquillages. Il est à la base de la chaîne alimentaire. Si petit et pourtant si essentiel

« Planctonaute » – Durée 07’57

Informations sur ce document vidéo

Ce film d’animation entre dans cadre de l’activité « Planctonaute » développée actuellement à ArmorScience. Son but est de faire découvrir le plancton à un large public et de le sensibiliser à son importance dans notre écosystème.
Il a été réalisé en pâte à modeler sur l’année scolaire 2023-2024, sous la direction de Mme Audrey Fontaine, avec des enfants d’une classe de CE2 de Mme Isabelle Lamm et avec la participation de Mme Corinne Omrani de l’école Eugène Napoléon (Paris 12e). Il entrait dans le cadre d’un projet « art et science » dont le thème était le plancton.
Il a été fait en collaboration avec Pierre Mollo (biologiste, enseignant et chercheur, spécialisé dans l’étude du plancton marin) qui a notamment prêté sa voix pour son propre personnage en pâte à modeler et répondu à de nombreuses questions sur le plancton.

Pour en savoir plus …

– Pour en savoir plus sur Audrey Fontaine
– Pour en savoir plus sur Pierre Mollo
– Pour mieux connaitre l’activité d’ArmorSCience dans ce domaine, le lecteur se reportera à l’article « les planctonautes du Trégor » en suivant le lien.
– Visionnez ces deux reportages de TV-Trégor sur le même sujet :
“Quand ArmorScience cherche la petite bête” (publication à venir le mercredi 18 février 2026)
Les sciences du vivant en live

hashtags : #ArmorScience #Plancton #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

