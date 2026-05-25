Des antennes et des hommes – du CTS à ORPB

Sylvain Meyer, ancien ingénieur chez Orange Labs et radio amateur passionné, nous raconte ici l’histoire du CTS (Centre de Télécommunications Spatiales) de Pleumeur-Bodou lequel a précédé l’existence de l’association ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou), dont il fait partie.
L’association ORPB a pu reprendre le contrôle d’une des antennes rescapées du site, PB 8. Depuis 2007, elle continue à faire vivre et à améliorer cette antenne « historique » à des fins de communications entre radio amateurs mais aussi pour des missions exceptionnelles comme celle du mois d’avril 2026, demandée par la NASA dans le cadre de la mission Artémis II. Il s’agissait d’opérer le suivi en position et en vitesse de la capsule Orion qui a fait le tour de la Lune avec quatre astronautes à bord. Une consécration pour cette association qui valorise ainsi son grand savoir-faire technique.
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Durée 14’45 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – avec Méline Courson et Loïc Tréhorel – Production TV-Trégor – Mai 2026
Grand merci à Lucien Macé et à Sylvain Meyer de l’association ORPB
Pour en savoir plus …
- Visionnez l’autre vidéo sur ORPB et son rôle lors de l’expédition lunaire Artémis II d’avril 2026 : « ORPB à la poursuite d’Orion »
- Notre reportage de 2012 sur les transmissions radio par écho lunaire : « Allo la Terre, ici la Lune »
- “Le radôme de Pleumeur-Bodou – Histoire d’un défi technologique »
- “Il était une fois le 11 juillet 1962 … »
- “Adieu CTS, bonjour l’avenir »
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