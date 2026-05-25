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Des antennes et des hommes – du CTS à ORPB

25 Mai,2026 | Association, Patrimoine & Histoire, Science & Technologie | 0 commentaires

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Sylvain Meyer, ancien ingénieur chez Orange Labs et radio amateur passionné, nous raconte ici l’histoire du CTS (Centre de Télécommunications Spatiales) de Pleumeur-Bodou lequel a précédé l’existence de l’association ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou), dont il fait partie.

L’association ORPB a pu reprendre le contrôle d’une des antennes rescapées du site, PB 8. Depuis 2007, elle continue à faire vivre et à améliorer cette antenne « historique » à des fins de communications entre radio amateurs mais aussi pour des missions exceptionnelles comme celle du mois d’avril 2026, demandée par la NASA dans le cadre de la mission Artémis II. Il s’agissait d’opérer le suivi en position et en vitesse de la capsule Orion qui a fait le tour de la Lune avec quatre astronautes à bord. Une consécration pour cette association qui valorise ainsi son grand savoir-faire technique.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 14’45 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – avec Méline Courson et Loïc Tréhorel – Production TV-Trégor – Mai 2026
Grand merci à Lucien Macé et à Sylvain Meyer de l’association ORPB

Pour en savoir plus …

hashtags : #Antenne #Telecoms #Association #PleumeurBodou #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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