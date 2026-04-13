Graines de culture – Le spectacle vivant

LTC s’est engagée sur son territoire, en partenariat avec la Région Bretagne, la DRAC (la Direction des Affaires Culturelles) et le Département des Côtes d’Armor dans le développement d’une politique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC).

Dans ce cadre, elle a organisé, le 14 janvier 2026, au Pôle Phoenix à Pleumeur Bodou, un forum « Graines de Culture » afin de favoriser l’interconnexion entre les acteurs culturels et artistiques du Trégor et le monde de l’éducation, les domaines du social, du médico-social et de la santé. Il a réuni une centaine de participants, ce qui prouve la vitalité du tissu culturel trégorrois.

Sur TV-Trégor, vous allez découvrir quelques-uns des acteurs culturels et artistiques du Trégor. Dans ce premier volet, nous donnons la parole aux acteurs du spectacle vivant, de la musique, de la danse et du théâtre. Nous espérons vous donner envie d’en savoir davantage sur eux et sur leurs arts.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 14’59 – Réalisation Hervé Sizun – Production TV-Trégor 2026 – Images tournées le 14 janvier 2026 – Publication sur TV-Trégor en avril 2026

Pour en savoir plus …

Pour en connaître davantage on se reportera à la conférence enregistrée par ArmorScience – Durée environ 1 heure. Suivez ce lien.

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