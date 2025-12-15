Partager

Une pêche vraiment durable est-elle possible ?

15 Déc,2025 | Conférence, Nature et environnement, Pêche et aquaculture | 0 commentaires

Shares

Le contexte de ce document

Juste avant sa conférence, tenue le 3 octobre 2025 au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou, Didier Gascuel (*) a été interviewé par Michel Hignette, président d’ArmorScience, afin de nous donner un aperçu de ses propos au sujet de “la pêche durable”.
En effet, de décennies en décennies, le secteur des pêches maritimes décline. Il subit aujourd’hui les effets délétères du Brexit, de la hausse du prix du gasoil, et de la baisse de la consommation. Mais les causes profondes de la crise résident dans le mauvais état des ressources et des écosystèmes marins. Comment redresser la barre ? …

Le conférencier, Didier Gascuel

(*) Didier Gascuel est professeur émérite en écologie marine, au sein de l’Institut Agro. Il a consacré sa carrière à l’analyse des impacts de la pêche et du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes marins.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 03’09 – Réalisation Hervé Sizun avec Sylvie Ollivier et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – décembre 2025

Pour en savoir plus …

Visitez le site d’ArmorScience et plus particulièrement l’article relatif à cette conférence. Suivez ce lien.

hashtags : #Peche #Ecologie #Pleumeur-Bodou #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Conférence

13:49

Étoile, quelle est ta taille ?

35 vues • 30 juillet 2025
16:37

Conférence-hommage à Geneviève Prigent

680 vues • 30 mars 2024
09:23

“L’adolescence, quel chantier !” Entretien avec Jean-Christophe Seznec

583 vues • 10 avril 2023
06:51

Quel climat auront nos enfants ?

559 vues • 23 février 2023
06:37

Quid de l’effondrement de la biodiversité  ?

1296 vues • 26 février 2022
03:08

Le message de paix de Stéphane Hessel

1041 vues • 28 décembre 2021
14:00

Journées d’été des Scarabées – 2e partie

1555 vues • 13 novembre 2020
14:08

Journées d’été des Scarabées – 1ère partie

1280 vues • 1 novembre 2020
04:54

Et si on parlait de TED …

2496 vues • 2 novembre 2018
12:26

Du poisson durable dans nos assiettes

2280 vues • 2 février 2018

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Quêteurs de loutres

Quêteurs de loutres

27 Oct, 2025 | , ,

Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur La loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Loading

Pin It on Pinterest