Une pêche vraiment durable est-elle possible ?

Juste avant sa conférence, tenue le 3 octobre 2025 au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou, Didier Gascuel (*) a été interviewé par Michel Hignette, président d’ArmorScience, afin de nous donner un aperçu de ses propos au sujet de “la pêche durable”.

En effet, de décennies en décennies, le secteur des pêches maritimes décline. Il subit aujourd’hui les effets délétères du Brexit, de la hausse du prix du gasoil, et de la baisse de la consommation. Mais les causes profondes de la crise résident dans le mauvais état des ressources et des écosystèmes marins. Comment redresser la barre ? …

(*) Didier Gascuel est professeur émérite en écologie marine, au sein de l’Institut Agro. Il a consacré sa carrière à l’analyse des impacts de la pêche et du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes marins.

Durée 03’09 – Réalisation Hervé Sizun avec Sylvie Ollivier et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – décembre 2025

