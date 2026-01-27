Les hôtes secrets des rives du Léguer – 1ère partie

Le promeneur qui arpente les bois et prés qui bordent le Léguer pense être seul au monde. Or ce n’est qu’une impression car l’endroit est habité par de nombreux hôtes discrets qui se fondent dans le paysage … car ils craignent l’homme. Et qui pourrait leur donner tort ?

Mais il est des hommes, plus patients et persévérants que d’autres, qui passent un temps infini à rechercher les habitants des rives du Léguer. Samuel Jouon fait partie de ceux-là. Depuis plus de 10 ans, il observe, photographie et filme, en toute bienveillance, les animaux sauvages qui peuplent les rives de ce fleuve. Il a ainsi glané de nombreuses images qu’il nous fait partager ici.

Dans cette première partie, vous rencontrerez toutes sortes de mammifères : du renard à l’élégant chevreuil en passant par le mulot, le campagnol, la musaraigne, le blaireau, la martre et le ragondin. Mais vous verrez aussi des oiseaux comme le pic-épeiche, le martin-pêcheur, le héron et le cormoran. Et puis, cerise sur le gâteau, vous apercevrez au final la loutre qui a reconquis son territoire d’antan. Mais elle sera davantage à l’honneur dans la 2e partie de cette série. à suivre donc …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 5’27 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Images d’animaux Samuel Jouon – Production TV-Trégor – Publication janvier 2026

Pour en savoir plus …

Pour faire plus ample connaissance avec Samuel Jouon, auteur des prises de vue d’animaux, visionnez cet autre reportage de TV-Trégor : “Quêteurs de loutres”

