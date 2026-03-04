Des femmes au champ

Quatre mousquetaires pour l’agriculture au féminin

Nous sommes en 2012 avec quatre étudiantes préparant un BTS ASCE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation) au lycée de Pommerit-Jaudy. Présentons les : Aurélie Weber qui vient de Lorraine, Marion Cochard de Plouigneau, Julie Pouhaër originaire de Plouézec, et Kristieanne Moorhouse, d’origine anglaise qui vit depuis 20 ans à Tréméven.

Mais qu’ont-elles donc fait, ces “quatre mousquetaires”, pour mériter la une de TV-Trégor ? Elles ont participé au Trophée National des lycées agricoles au Salon de l’Agriculture 2012 afin d’assurer la promotion du rôle de la femme dans l’agriculture. Une belle ambition pour laquelle elles ont été accompagnées par Caprice, une belle Prim’Holstein à la robe ébène.

Quand Agri-femme réalise son clip

Pour mener à bien leur mission, elles ont créé le groupe Agri-Femme, chargé de promouvoir la place de la femme dans l’agriculture.

Dans ce cadre, elles ont contacté plusieurs agricultrices costarmoricaines pour réaliser une vidéo avec tout le support TV-Trégor. C’est ce clip, dynamique et sympathique, que nous avons le plaisir de vous présenter ici. Accrochez-vous, ça déménage …

Visionnez la vidéo

Informations sur ce document vidéo

durée : 4’29 – Réalisation Pierre Chapelain, assisté de Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Première publication TV-Trégor en mars 2012 – Republication en mars 2026

