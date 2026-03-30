Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde – Bande-annonce

Le documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, coproduit par TV-Trégor, LTW et BCD, va prochainement sortir sur les écrans à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. En préambule, nous vous proposons la bande-annonce du film

Celui-ci a pour but de faire connaître Anatole Le Braz dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et du monde, en dégageant les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire précis.

Le film nous fait aussi entendre les messages de Le Braz en choisissant dans son œuvre des textes percutants et significatifs, faciles à comprendre aujourd’hui. Rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public au-delà de son nom inscrit sur les plaques de rues de nombreuses villes et de son œuvre phare, La légende de la mort, pourrait, sans ce travail, paraître d’une autre époque.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 01’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

Pour en savoir plus …

Le making-of du tournage : Carnet de tournage

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