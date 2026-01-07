Partager

Danser sur les pages – 2e partie

7 Jan,2026 | Association, Danse, Portrait | 0 commentaires

TV-Trégor vous invite à mieux connaître l’Association Sportive de Ploumilliau Danse Fitness, au travers de l’interview de sa présidente, Nathalie Kergoat-Gouriou, et de Sabrina Le Quellec, la secrétaire.
Cette vidéo vous fera découvrir des extraits de cours dynamiques, ainsi que des événements mémorables qui ont rassemblé cette belle communauté lors des spectacles de fin d’année.
Restez connectés et préparez-vous à vibrer au rythme de la danse ! 

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 12’06 – Réalisation Marcel Le Gall et Bernard Barré – avec Joseph La Personne, Alain Hémeury et Corentin Jouan – Coproduction Découv’images22/TV-Trégor – Publication janvier 2026

Pour en savoir plus …

Visionnez également le premier volet de ce reportage sur l’association ASP-Danse-Fitness : “Danser sur les pages”

hashtags : #Danse #Association #Ploumilliau #PlestinLesGreves #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

