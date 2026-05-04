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Le Facteur d’imaginaire

4 Mai,2026 | Artisanat, Portrait, Télé des autres | 0 commentaires

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L’origine d’une passion

TV-Trégor a le plaisir de publier « Le Facteur d’imaginaire », film réalisé en 1981 par Alain Brouard, lequel a effectué une bonne partie de sa carrière au CNET à Lannion au service audiovisuel. Depuis qu’il a pris sa retraite, il se consacre à la sculpture sur métal et à la confection d’automates, tous aussi ingénieux que surprenants. Cette passion, il la tient beaucoup d’un certain Michel Bertrand, facteur d’automate suisse, qu’il a filmé cette année-là dans son atelier peuplé de personnages mécaniques qui font rêver. Mais donnons la parole à Alain Brouard qui en parlera bien mieux que nous …

Qui est le « Facteur d’imaginaire » ?

Michel Bertrand, le « facteur d’imaginaire » du film, était très connu dans la profession pour avoir, entre autres, restauré la collection d’automates de Madame de Galéa.
Il a ouvert ensuite un atelier de fabrication à Bullet dans le canton de Vaud pour se rapprocher de Sainte-Croix, petite ville surtout connue pour ses fabriques de boites à musique et pour son horlogerie traditionnelle. La complicité de Michel Bertrand, un des derniers fabricants d’automates traditionnels m’a permis de mener à bien ce projet de film en me présentant des collectionneurs passionnés, ravis qu’une trace filmée garde la mémoire de ce monde des automates. Michel Bertrand m’a appris énormément de choses.

Du côté de la technique

« Le facteur d’imaginaire » a été réalisé en autoproduction avec un minuscule budget. Il a été tourné en 16mm Kodachrome 25 inversible en 1981 avec une caméra H16 Bolex mécanique à ressort. Techniquement, la pellicule, très peu sensible, m’a obligé à travailler en éclairage artificiel en jonglant entre les 3200°K et la lumière du jour de l’atelier ou des lieux de tournage.

La bande son – commentaire et illustrations sonores – a été enregistrée en post-production. Ce film n’aurait pas pu voir le jour sans le talent d’écrivain d’Annie Desmarteau-Dagorne qui, paradoxalement, ignorait tout du monde des automates. Des soirées de discussions sur le sujet lui ont fait découvrir ce monde et son imagination fertile a fait le reste. André Claude, qui était une connaissance travaillant à la radio suisse Romande, m’a amicalement enregistré le texte.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Alain Brouard expose …

… Durant le week-end de l’Ascension, du 14 au 17 mai à la Galerie du Spa – Digue du Val-André.
Ne manquez pas de venir faire connaissance avec l’artiste et son étonnant bestiaire drolatique.

hashtags : #Automate #Facteur #Suisse #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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