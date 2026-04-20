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Graines de culture – Sciences et Techniques

20 Avr,2026 | Science & Technologie, Vie publique et sociale | 0 commentaires

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Le Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou, a accueilli en janvier 2026 un forum intitulé « Graines de Culture » afin de favoriser l’interconnexion entre les acteurs culturels et artistiques du Trégor et le monde de l’éducation, les domaines du social, du médico-social et de la santé. Il a réuni une centaine de participants.

Dans ce deuxième volet, TV-Trégor donne la parole aux acteurs culturels qui œuvrent autour des sciences et des techniques et qui ont à cœur de vulgariser leurs savoirs et leurs compétences pour en faire profiter le plus grand nombre et, en particulier, les jeunes générations.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 9’35 – Réalisation Hervé Sizun – Production TV-Trégor 2026 – Images tournées le 14 janvier 2026 – Publication sur TV-Trégor en avril 2026

Pour en savoir plus …

– Visionnez le 1er volet de la série « Graines de culture » dédiée au spectacle vivant. Suivez ce lien.

– Pour en connaître davantage on se reportera à la conférence enregistrée par ArmorScience – Durée environ 1 heure. Suivez ce lien.

hashtags : #Culture #Forum #Science #PleumeurBodou #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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