ORPB sur la trace d’Orion – Bande-annonce

Mission Artémis II, retour vers la Lune

La mission Artemis II, dont le lancement a eu lieu le 2 avril 2026 (0h24 heure française) signe le retour des missions habitées vers la Lune, dans le but, ultérieurement, d’établir une base permanente sur notre satellite naturel. Artemis II embarque 4 astronautes : Christina Loch, Reid Wiseman, Victor J. Glover et Jeremy Hansen. La capsule Orion qui les véhicule a fait le tour de la Lune, survolant sa face cachée. Elle doit revenir sur Terre au bout d’un périple de 10 jours.

ORPB à l’affut

L’association ORPB (Observation Radio Pleumeur-Bodou), qui maintient et utilise depuis presque 20 ans l’antenne PB8 de l’ancien CTS (Centre de Télécommunications Spatiales) de Pleumeur-Bodou, a eu l’honneur d’être choisie par la NASA pour suivre, en position et en vitesse, la capsule Orion dans son périple lunaire. 33 autres radio-amateurs sur l’ensemble du globe font de même, mais ORPB est la seule à opérer en France. Les données théoriques du vol sont comparées par la NASA aux données effectivement mesurées par les stations « traqueuses ».

TV-Trégor à la rencontre d’ORPB

À cette occasion, alors que la mission lunaire était en cours, TV-Trégor est allée à la rencontre de Sylvain Meyer et de Lucien Macé, membres d’ORPB, afin qu’ils nous racontent tout sur cette aventure scientifique exceptionnelle. Le reportage, en cours de montage, sortira dans les prochaines semaines. En attendant, voici un avant-goût de son contenu avec cette bande-annonce d’une minute. Bon visionnage et à très bientôt, sur la trace d’Orion …

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 1’10 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – avec Méline Courson, Loïc Tréhorel et Pierre-Yves Gauthier – Production TV-Trégor – Avril 2026

Pour en savoir plus …

Le site de la NASA consacré à la mission Artemis II. Suivez ce lien

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