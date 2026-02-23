ORPB bientôt sur la trace d’Orion

À propos d’ARTEMIS et d’ORION

Le programme Artemis a pour objectif principal d’établir à terme une présence permanente sur la Lune. La mission Artemis II va rejouer le vol historique d’Apollo 8 d’il y a cinquante huit ans. Quatre astronautes auront pour mission de faire le tour de la Lune, principalement pour tester le vaisseau Orion.

Quand ORPB rejoint ARTEMIS

Mais quel rapport, direz-vous, peut avoir cette mission lunaire avec notre Trégor ? C’est ce que nous allons vous dévoiler ici :

L’association “Observation Radio Pleumeur-Bodou” (ORPB) va avoir l’honneur de participer au programme Artemis II après avoir été sélectionnée par la NASA début janvier. 34 sites répartis dans 14 pays ont été retenus. Pleumeur-Bodou sera le seul site en France.

Qu’est-ce que ORPB ?

ORPB, association fondée en 2007 par un groupe de passionnés, ingénieurs, techniciens et enseignants retraités ou encore en activité, a comme premier objectif la réhabilitation de l’antenne PB8 du Centre de Télécommunications Spatiales de Pleumeur-Bodou pour son utilisation en radioastronomie et pour des applications variées concernant les amateurs et les professionnels. Les actions de l’association contribuent à mettre en valeur le site de Pleumeur-Bodou sur le plan local, national et international, en maintenant la permanence d’activités radio liées au spatial. Ceci nécessite un certain savoir-faire technique dans le domaine. L’association porte aussi son effort sur la dissémination de connaissances en organisant des ateliers pour les fêtes de la science ou des projets avec des Lycées.

L’antenne PB8 est de type Cassegrain avec un réflecteur parabolique de 13 mètres. Divers projets utilisant cette antenne sont menés, en radioastronomie comme en transmission par écho lunaire (PB8 détient un record mondial).

La mission d’ORPB

La mission d’ORPB sera de suivre pendant 10 jours la trajectoire de la capsule Orion en recevant des signaux de télémétrie émis par le vaisseau depuis l’espace. En tenant compte des collectes réalisées par les 34 stations, la NASA pourra si besoin corriger son modèle de trajectoire.

Nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement sur TV-Trégor, en images et au sein de PB8, une fois que la fusée aura quitté notre bonne vieille Terre et que les membres d’ORPB seront en pleine action pour suivre pas-à-pas la mission Artemis II.

Pour en savoir plus …

– Sur le site de la NASA : la mission Artemis II

– Sur le site de la NASA : le “tracking” de la mission Artemis II

– Reportage TV-Trégor de 2012 : “Allo la Terre, ici la Lune”

hashtags : #Radioastronomie #Espace #Nasa #PleumeurBodou #Tregor #CotesdArmor #Bretagne