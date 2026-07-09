Rencontre avec l’histoire du cinéma

“Lumière, l’aventure continue” – un film de Thierry Frémaux

Séance organisée par l’association « 20.000 docs sur la Terre »

La machine à remonter le temps

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grâce à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connaît pas de fin.

Le réalisateur

Le réalisateur du film, Thierry Frémaux, est né le 29 mai 1960 à Tullins. C’est une personnalité connue dans le monde du cinéma pour être, depuis les années 2000, le sélectionneur des films en compétition au Festival de Cannes. Il en devient le délégué général en 2007. Il est également directeur de l’Institut Lumière.

Infos pratiques

Film français réalisé par Thierry Frémaux – Sorti en 2025 – Durée 104′

Samedi 11 juillet, à 10h00, au Ciné el Mundo de la ferme du Lianver à Trédrez-Locquémeau (22)

Entrée : 5€/3€ ; – 18 ans : entrée libre, petit déj offert : à partir de 9h30

Visionnez la bande annonce

Bande annonce de “Lumière, l’aventure continue”

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