Catamarans et fête de la musique

21 juin 1987. En ce premier jour de l’été, la musique et la voile se sont donné rendez-vous à Trestraou, la grande plage de Perros-Guirec. En effet, l’épreuve des 24h de catamarans, qui se déroule dans la baie de Perros, est accompagnée par les accords et les chansons de la fête de la musique qui s’élèvent depuis la plage. Vidéotec (*) était là pour filmer les voiliers en compétition et capter la musique de la fête (voir § “Pour en savoir plus … voici un peu d’histoire”). Retour 39 ans en arrière, en juin 1987 …

Votre été en vidéo

Savez-vous que TV-Trégor, qui a ses propres reporters bénévoles, peut aussi publier sur sa web-TV des vidéos réalisées par des personnes non adhérentes à l’association ? Nous sommes en effet ouverts à toutes les propositions du moment qu’elles ont un rapport avec le Trégor et ses habitants. Nous acceptons aussi les clips et les fictions pourvu que ces réalisations présentent un certain niveau de qualité.

Voici quelques consignes à respecter si vous souhaitez nous soumettre une vidéo : durée max 6 minutes, qualité correcte de prise de vue, de prise de son et de montage. Un titre au début et un petit générique à la fin. Format 16:9 horizontal (pas de vidéos verticales !). Qualité full HD (1920 * 1080 pixels). Musique originale ou libre de droits (pas de musiques soumises à des droits SACEM). Rédigez un petit texte d’accompagnement présentant le sujet. Mentionnez votre identité réelle (prénom et nom) et votre adresse mail. La vidéo elle-même doit transiter par un serveur de gros fichiers (celui de votre choix). Envoyez tout cela à l’adresse info@tv-tregor.com. Nous vous répondrons pour vous informer si nous publions ou non votre vidéo. Aucune rémunération ne vous sera versée en cas de publication. Il s’agit d’une démarche participative et bénévole.

Merci ! Et passez un bel été.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 9’05 – Production et réalisation Vidéotec et Vidéocom (*) – Juin 1987

Pour en savoir plus … voici un peu d’histoire

(*) Vidéotec et Vidéocom sont deux associations qui ont commencé à faire de la télé locale au début des années 80. Elles ont œuvré de conserve pour l’animation du réseau câblé expérimental du Trégor, lequel reliait 4 salles en fibres optiques : l’IUT, le Centre des Congrès de Trégastel, le Palais des Congrès de Perros-Guirec et la Salle Savidan de Lannion.

Ces deux associations ont fusionné en 1990 pour donner naissance à Trégor-Vidéo, qui a poursuivi pendant 20 ans les mêmes missions de télévision locale de proximité. Elle a employé jusqu’à 4 salariés.

Puis Trégor-Vidéo a été liquidée en 2010, faute de financements suffisants, et TV-Trégor a assuré sa succession à partir de 2011 jusqu’à nos jours, mais uniquement avec des bénévoles.

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