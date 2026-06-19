La Fête de la musique bat son plein à Lannion en ce 21 juin 2013. Sur la place de Caerphilly, le groupe le musique country 7VEN interprète « Dirty Old Town », une chanson écrite en 1949 par Ewan MacColl, interprétée par Donovan et rendue populaire par les Dubliners puis par les Pogues.

Paroles de « Dirty Old Town »

(les deux premiers couplets ne sont pas dans l’enregistrement)

I met my love by the gasworks croft

Dreamed a dream by the old canal

I kissed my girl by the factory wall

Dirty old town, dirty old town

I’m going to make a good sharp axe

Shining steel tempered in the fire

I’ll chop you down like an old dead tree

Dirty old town, dirty old town

I heard a siren from the docks

Saw a train set the night on fire

Smelled the spring on the smokey wind

Dirty old town, dirty old town

Clouds a drifting across the moon

Cats are prowling on their beat

Spring’s a girl in the streets at night

Dirty old town, dirty old town

I met my love by the gasworks croft

Dreamed a dream by the old canal

I kissed my girl by the factory wall

Dirty old town, dirty old town (bis)

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Informations sur ce document vidéo

Durée 2’41 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2013

Pour en savoir plus …

Visionnez également le reportage de Daniel George sur la Fête de la musique 2013 à Lannion : « Échos de la Fête de la Musique 2013 à Lannion »

Scoop ! TV-Trégor concocte en ce moment même un reportage complet sur le groupe 7VEN. Sortie sur notre “antenne” prévue avant fin 2026.

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