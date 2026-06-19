La Fête de la musique bat son plein à Lannion en ce 21 juin 2013. Sur la place de Caerphilly, le groupe le musique country 7VEN interprète « Dirty Old Town », une chanson écrite en 1949 par Ewan MacColl, interprétée par Donovan et rendue populaire par les Dubliners puis par les Pogues.
Paroles de « Dirty Old Town »
(les deux premiers couplets ne sont pas dans l’enregistrement)
I met my love by the gasworks croft
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town, dirty old town
I’m going to make a good sharp axe
Shining steel tempered in the fire
I’ll chop you down like an old dead tree
Dirty old town, dirty old town
I heard a siren from the docks
Saw a train set the night on fire
Smelled the spring on the smokey wind
Dirty old town, dirty old town
Clouds a drifting across the moon
Cats are prowling on their beat
Spring’s a girl in the streets at night
Dirty old town, dirty old town
I met my love by the gasworks croft
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town, dirty old town (bis)
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Informations sur ce document vidéo
Durée 2’41 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2013
Pour en savoir plus …
Visionnez également le reportage de Daniel George sur la Fête de la musique 2013 à Lannion : « Échos de la Fête de la Musique 2013 à Lannion »
Scoop ! TV-Trégor concocte en ce moment même un reportage complet sur le groupe 7VEN. Sortie sur notre “antenne” prévue avant fin 2026.
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