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« Dirty Old Town » par le groupe 7VEN

19 Juin,2026 | Fête populaire, Musique & chant | 0 commentaires

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La Fête de la musique bat son plein à Lannion en ce 21 juin 2013. Sur la place de Caerphilly, le groupe le musique country 7VEN interprète « Dirty Old Town », une chanson écrite en 1949 par Ewan MacColl, interprétée par Donovan et rendue populaire par les Dubliners puis par les Pogues.

Paroles de « Dirty Old Town »

(les deux premiers couplets ne sont pas dans l’enregistrement)

I met my love by the gasworks croft
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town, dirty old town

I’m going to make a good sharp axe
Shining steel tempered in the fire
I’ll chop you down like an old dead tree
Dirty old town, dirty old town

I heard a siren from the docks
Saw a train set the night on fire
Smelled the spring on the smokey wind
Dirty old town, dirty old town

Clouds a drifting across the moon
Cats are prowling on their beat
Spring’s a girl in the streets at night
Dirty old town, dirty old town

I met my love by the gasworks croft
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town, dirty old town (bis)

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’41 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2013

Pour en savoir plus …

Visionnez également le reportage de Daniel George sur la Fête de la musique 2013 à Lannion : « Échos de la Fête de la Musique 2013 à Lannion »

Scoop ! TV-Trégor concocte en ce moment même un reportage complet sur le groupe 7VEN. Sortie sur notre “antenne” prévue avant fin 2026.

hashtags : #Musique #Country #FeteDeLaMusique #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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