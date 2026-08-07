Précieux littoral breton

Cela fera bientôt 60 ans, depuis la marée noire du Torrey Canyon, en avril 1967, que l’on a pris réellement conscience de la fragilité et de l’importance de notre littoral. Ce traumatisme, et ceux qui ont suivi, ont eu au moins le mérite de générer un sursaut pour que l’on songe à préserver ce bien précieux.

On ne peut pas dire que rien n’a été fait car la loi littoral et la création du conservatoire du littoral ont été des outils majeurs au service de la préservation des côtes et des espèces qui y vivent. La création de la station LPO de l’Île-Grande en 1984 a pris sa part dans ce dispositif. En 2026, elle vient de rénover son centre d’accueil du public et la visite vaut vraiment le détour.

Nos reportages sur le littoral trégorrois

Cette semaine, nous vous proposons de voir ou de revoir quelques uns de nos reportages ayant pour thème le littoral du Trégor et ses habitants, notamment les oiseaux marins. Bon visionnage et ne manquez pas, après cela, d’aller humer à pleins poumons l’air du large le long de notre littoral, … si précieux.

– Le Talbert, un sillon à la mer (1999)

– La station LPO a 20 ans (2004)

– 30e anniversaire du Conservatoire du Littoral (2005)

– Molène, fragile paradis (2022)

– L’AME de Trébeurden (2023)

– Inauguration de l’extension de la réserve des Sept îles (2023)

– Conférence-hommage à Geneviève Prigent (2024)

– Un voilier, des oiseaux et des Îles (2025)

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