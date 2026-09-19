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À la source du Léguer avec François Rolland

19 Sep,2026 | Nature et environnement, Patrimoine & Histoire, Portrait | 0 commentaire

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François Rolland est un ancien agriculteur et un archéologue amateur qui habite à proximité de Bourbriac (22 – Côtes d’Armor). Il a découvert l’archéologie sur le terrain en labourant ses terres, lesquelles ont révélé de nombreux vestiges. Ce sont ces vestiges précieusement conservés, allant de la préhistoire à l’époque romaine, que François Rolland nous présente dans ce reportage.
Il nous fait aussi découvrir les particularités topographiques de son pays, à savoir, à près de 300 m d’altitude, la ligne de partage des eaux du centre de la Bretagne. En effet, à 500 m l’une de l’autre, on trouve à cet endroit la source du Léguer, lequel se jette dans la Manche, à Lannion, et la source du Blavet qui, filant plein sud dans la direction opposée, se jette dans l’Atlantique à Lorient.
Enfin, François nous emmène, tout près de chez lui, rendre visite à un menhir imposant (Krec’h an Arc’hant) et à un dolmen (Kérivoa), témoins d’un riche passé préhistorique.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 14’04 – Réalisation : Claude Thomas (interview), Marc Geffroy et Jean Carfantan (prises de vue et de son), Pierre Lavanant (claquiste), Michel Ruvoën (texte de présentation), Hervé Sizun (montage et voix-off) – Production TV-Trégor – septembre 2026

Sujets analogues

Visionnez aussi « Et au milieu coule le Léguer », un film d’Yves Le Goas

hashtags : #Archeologie #Prehistoire #Antiquite #Bourbriac #Leguer #Blavet #CotesdArmor #Bretagne

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