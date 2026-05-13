Les hôtes secrets des rives du Léguer – La loutre d’Europe

Précédemment …

… Dans le premier volet de ce document, nous avions pu observer, à leur insu, un certain nombre d’animaux sauvages qui peuplent en toute discrétion les rives du Léguer, et nous avions fini par débusquer aussi la loutre d’Europe qui est sûrement, avec le saumon atlantique, l’un des animaux les plus emblématiques des cours d’eau du Trégor.

La loutre mystérieuse

La loutre est un animal incroyable à plus d’un titre mais ne déflorons pas le sujet. Observons la dans son milieu naturel, sur les rives du Léguer, et laissons la parole à Samuel Jouon, photographe animalier amateur, qui raconte avec passion sa quête de la loutre et ce qu’il a appris sur cet animal mystérieux.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’06 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – avec Yves Le Goas – Production TV-Trégor – Mai 2026

Grand merci à Samuel Jouon pour ses images de loutres, sa disponibilité et sa passion communicative.

Pour en savoir plus …

– … Visionnez le premier volet de ce document consacré aux autres animaux qui vivent sur les rives du Léguer : Les hôtes secrets des rives du Léguer – 1ere partie

– Partagez la passion de deux quêteurs de loutres, Bastien Masson et Samuel Jouon à travers ce reportage : “Quêteurs de loutres”

hashtags : #Loutre #Quete #Photographie #Leguer #Tregor #CotesdArmor #Bretagne