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Un voilier, des oiseaux et des Îles

1 Juin,2026 | Nature et environnement, Nautisme, Télé des autres, Tourisme | 0 commentaires

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Nous allons vous embarquer aujourd’hui à bord du Sant C’hireg, vieux gréement, réplique d’un ancien langoustier, mis à l’eau en 1986, et allons tenter de retrouver les Sept Îles perdues dans la brume au large de Perros-Guirec. Nous sommes sous le commandement bienveillant de Laurence et d’Erwan qui ont repris le flambeau du Sant C’hireg à la suite de Denis Le Bras, son capitaine pendant 33 ans.

Une fois le voile de brume percé, nous allons découvrir le monde merveilleux des oiseaux marins, dont les majestueux Fous de Bassan qui colonisent l’Île Rouzic. Et puis il y aura l’escale incontournable sur l’Île aux Moines, couverte de fleurs et peuplée de goélands. Alors sans plus attendre, hissons les voiles , et en route pour les Sept-Îles à bord du Sant C’hireg.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’39 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Objectif-Image-Trégor – Août 2025 – Publication sur TV-Trégor en juin 2026

Ce film est une version raccourcie et commentée en voix-off d’une vidéo déjà publiée en juillet 2023 sur TV-Trégor, intitulée « Sept Îles dans la brume ». L’auteur étant aussi membre du club Objectif-Image-Trégor, ce film a été produit pour les Rencontres Nationales d’Objectif-Image en 2025 à Sète. Il a été sélectionné pour concourir au « Trophée Jean Masson » sans toutefois remporter la palme.

Pour en savoir plus …

– Portrait « Tud – Denis Le Bras »
Sept Îles dans la brume

hashtags : #Ile #Reserve #VieuxGreement #PerrosGuirec #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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