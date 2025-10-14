Partager

Basses Mers

14 Oct,2025 | Nature et environnement, Pêche et aquaculture, Portrait, Vie quotidienne | 0 commentaires

Ce film, réalisé en 1981 pour “Bevan e Trebeurden” à l’initiative de Geneviève Prigent, est un hymne poétique à Trébeurden et, plus particulièrement, aux basses mers qui découvrent périodiquement son vaste estran. C’est aussi un éloge aux bassiers qui fouillent infatigablement, à cette occasion, sable et cailloux pour dénicher coquillages et crustacés. Invitation à une balade à marée basse, à Trébeurden, sur un texte d’Annie Desmarteau-Dagorne

En haute définition, en cliquant sur l'image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée : 8’10 – Réalisation Alain Brouard avec Michel Lahaussois sur une proposition de Geneviève Prigent – Musique Marie-Annick Laranthec et Jean-Michel Guillanton – Production “Bevan e Trebeurden” – 1981
Grand merci à Alain Brouard de nous avoir confié cet ancien document vidéo pour publication sur TV-Trégor

hashtags : #Maree #Estran #Peche #Trebeurden #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

