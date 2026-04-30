ORPB à la poursuite d’Orion

Mission Artémis II, retour vers la Lune

La mission Artemis II, dont le lancement a eu lieu le 2 avril 2026 (0h24 heure française) signe le retour des missions habitées vers la Lune, dans le but, ultérieurement, d’établir une base permanente sur notre satellite naturel. Artemis II embarque 4 astronautes : Christina Loch, Reid Wiseman, Victor J. Glover et Jeremy Hansen. La capsule Orion qui les véhicule a fait le tour de la Lune, survolant sa face cachée, puis est revenue sur Terre au bout d’un périple de 10 jours.

ORPB est sur le pont

L’association ORPB (Observation Radio Pleumeur-Bodou), qui maintient et utilise depuis presque 20 ans l’antenne PB8 de l’ancien CTS (Centre de Télécommunications Spatiales) de Pleumeur-Bodou, a eu l’honneur d’être choisie par la NASA pour suivre la capsule Orion dans son périple lunaire. 33 autres radio-amateurs sur l’ensemble du globe ont fait de même, mais ORPB a été la seule à opérer en France. ORPB mesure, pendant les créneaux où la capsule est visible, sa position et sa vitesse. Les données théoriques du vol seront ensuite comparées par la NASA aux données effectivement mesurées par les stations « traqueuses ».

TV-Trégor à la rencontre d’ORPB

À cette occasion, le 6 avril, alors que la mission lunaire était en cours, TV-Trégor est allée à la rencontre de Sylvain Meyer et de Lucien Macé, membres d’ORPB, afin qu’ils nous racontent tout sur cette aventure scientifique exceptionnelle. Voici la première partie de ce reportage où Lucien Macé nous explique ce qu’est la mission Artemis II et le rôle tenu par ORPB au cœur de cette événement hors du commun.

À suivre …

Dans une deuxième partie à venir, Sylvain Meyer nous replongera dans l’histoire passionnante des antennes du CTS (Centre de Télécommunications Spatiales) de Pleumeur-Boudou et plus particulièrement dans le destin de PB8 qui a été sauvée de l’oubli par l’association ORPB.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 16’04 – Réalisation et montage Jean-Dominique Gauthier – avec Méline Courson à l’interview et Loïc Tréhorel au cadrage 2e caméra – Grand merci à Lucien Macé, membre d’ORPB, pour ses explications – Production TV-Trégor – Avril 2026

Pour en savoir plus …

Le site de la NASA consacré à la mission Artemis II. Suivez ce lien

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