Partager

Graines de Culture – Lieux culturels en Trégor

5 Juin,2026 | Théâtre et show, Vie publique et sociale | 0 commentaires

Shares

Dans ce quatrième volet, TV-Trégor vous fait découvrir différents espaces de création culturelle tant en langue française que bretonne (salle de spectacle, médiathèque, espaces d’expositions, jardins, parcs, forêts …), ainsi que la valorisation du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie du territoire (architecture religieuse, sites archéologiques, …). Les actions culturelles prennent la forme de conférences, d’expositions, de visites commentées, de visites théâtralisées, de balades contées, d’ateliers pédagogiques.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 9’10 – Réalisation Hervé Sizun – Tournage en janvier 2026 – Production TV-Trégor – Mai 2026

Pour en savoir plus …

Visionnez aussi les autres volets de ce reportage :
Graines de Culture – Le spectacle vivant

Graines de Culture – Sciences et techniques

Graines de Culture – Livres et Médias

hashtags : #Forum #Culture #Lieux #Espace #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Théâtre et show

14:59

Graines de culture – Le spectacle vivant

144 vues • 13 avril 2026
07:40

Coup de Ballée à Belle-Isle-en-terre

157 vues • 27 novembre 2025
02:59

Les 7 péchés capitaux

225 vues • 13 novembre 2024
04:10

Mille Feux sur Trébeurden

270 vues • 10 août 2024
12:49

Au cœur d’Ubu Roué

329 vues • 12 juin 2024
13:32

Parle-moi

262 vues • 10 mai 2024
20:45

Gallo en scène fête ses 20 ans

268 vues • 6 mars 2024
18:53

Didon et Énée, à la rencontre des collégiens

456 vues • 23 novembre 2023
17:49

Maurice sur scène

762 vues • 12 mai 2023
16:40

Le Chat Botté en 2 actes

665 vues • 12 avril 2023
16:28

Maurice Le Dourneuf, conteur en gallo

1289 vues • 16 février 2023
05:54

Le Carré Magique, une scène pour les enfants bretonnants

719 vues • 27 octobre 2022
15:14

Dans les coulisses de Cyrano

779 vues • 23 septembre 2022
15:12

Ti Marivon goude marc’had Landreger

1710 vues • 15 avril 2022
20:54

Touéne en gallo

1209 vues • 3 février 2022
09:32

Viens voir les comédiens en herbe

1006 vues • 23 décembre 2021
05:02

Carré Magique occupé – pour la défense des précaires …

1854 vues • 15 avril 2021
10:07

Les Fables de La Fontaine par les enfants de la troupe “Les Rats d’Auteur”

992 vues • 24 décembre 2020
06:59

Jef Philippe, chanteur et conteur

1956 vues • 7 octobre 2020
15:57

Maodit fricot – 2ème partie

1576 vues • 11 avril 2020

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Graines de Culture – Livres et médias

Graines de Culture – Livres et médias

22 Mai, 2026 | , ,

Poursuivons notre découverte des structures qui, en Trégor, œuvrent dans le domaine culturel. On réalise à quel point elles sont nombreuses et diverses. Cette semaine, nous faisons connaissance avec les acteurs du jeu, du livre et des médias (la radio notamment) avec : La ludothèque du Trégor, Des récits et des liens, Liratouva et Radio Kreiz Breizh …

Loading

Les Municipales … Et après ?

Les Municipales … Et après ?

4 Fév, 2026 | ,

Nous sommes en juin 1995, au cœur des élections municipales. Zoom sur trois candidats : Bernard Cohan, maire de Tréguier; Hervé Pondaven, maire de La Roche-Derrien et Jean-Paul Méar, maire de Trégastel. Écoutons ces élus, qui ont choisi de consacrer beaucoup de temps et d’énergie à servir leurs concitoyens, nous parler de l’avenir qu’ils envisagent pour leurs communes respectives …

Loading

Pin It on Pinterest