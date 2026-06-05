Graines de Culture – Lieux culturels en Trégor

Dans ce quatrième volet, TV-Trégor vous fait découvrir différents espaces de création culturelle tant en langue française que bretonne (salle de spectacle, médiathèque, espaces d’expositions, jardins, parcs, forêts …), ainsi que la valorisation du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie du territoire (architecture religieuse, sites archéologiques, …). Les actions culturelles prennent la forme de conférences, d’expositions, de visites commentées, de visites théâtralisées, de balades contées, d’ateliers pédagogiques.

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Durée 9’10 – Réalisation Hervé Sizun – Tournage en janvier 2026 – Production TV-Trégor – Mai 2026

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Visionnez aussi les autres volets de ce reportage :

– Graines de Culture – Le spectacle vivant

– Graines de Culture – Sciences et techniques

– Graines de Culture – Livres et Médias

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