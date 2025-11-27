Coup de Ballée à Belle-Isle-en-terre

Les 5 et 6 août 2005, la commune de Belle-Isle-en-Terre a vécu au rythme de l’usine “Poemflex SA“. L’entreprise dirigée par Pierre-Yvon Ballée, docteur en littérature lexicale, exploite un procédé révolutionnaire de retraitement des pensées communes et autres réflexions banales.

Implantée provisoirement au milieu du bourg, cette drôle d’usine, gérée et animée par la compagnie de la Litote, marquait le lancement du projet de réhabilitation du site des anciennes papeteries Vallée.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 07’40 – Réalisation Loïc Chapron avec A. Le Pavec et J. Améaume – Production Trégor-Vidéo – Août 2005

Pour en savoir plus …

Visionnez aussi :

– Kernansquillec, retour au naturel (1997)

– La réhabilitation des papeteries Vallée (2004)

hashtags : #Papeterie #Vallee #Rehabilitation #BelleIsleEnTerre #Tregor #CotesdArmor #Bretagne