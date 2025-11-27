Partager

Coup de Ballée à Belle-Isle-en-terre

27 Nov,2025 | Fête populaire, Théâtre et show, Vie publique et sociale | 0 commentaires

Shares

Les 5 et 6 août 2005, la commune de Belle-Isle-en-Terre a vécu au rythme de l’usine “Poemflex SA“. L’entreprise dirigée par Pierre-Yvon Ballée, docteur en littérature lexicale, exploite un procédé révolutionnaire de retraitement des pensées communes et autres réflexions banales.
Implantée provisoirement au milieu du bourg, cette drôle d’usine, gérée et animée par la compagnie de la Litote, marquait le lancement du projet de réhabilitation du site des anciennes papeteries Vallée.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 07’40 – Réalisation Loïc Chapron avec A. Le Pavec et J. Améaume – Production Trégor-Vidéo – Août 2005

Pour en savoir plus …

Visionnez aussi :
Kernansquillec, retour au naturel (1997)

La réhabilitation des papeteries Vallée (2004)

hashtags : #Papeterie #Vallee #Rehabilitation #BelleIsleEnTerre #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Fête populaire

8:23

La Saint-Loup, un festival en Bretagne

26 vues • 20 août 2025
Radeau 2005
28:47

Radeau 2005

24 vues • 22 juillet 2025
"Festival Kerwax 2025 - 2e partie
18:58

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

32 vues • 28 juin 2025
Festival Kerwax 2025
17:56

Festival Kerwax 2025 – 1ère partie

26 vues • 27 juin 2025
Il était une fois dans L’Outil en Main
8:35

Il était une fois dans L’Outil en Main

71 vues • 20 juin 2025
22:39

La Saga de Radeau 2005

131 vues • 22 mai 2025
10:15

Vivement le Printemps

212 vues • 1 mai 2025
15:13

Les Gras de Lannion 1980

258 vues • 17 février 2025
03:51

Le best-of de “Radeau 94”

146 vues • 25 janvier 2025
08:53

Les radeaux, c’est du bidon !

238 vues • 15 janvier 2025
07:35

Noël au cœur de Lannion

250 vues • 21 décembre 2024
02:42

Noël à l’Abbaye de Beauport

162 vues • 13 décembre 2024
15:48

Soazig fait le printemps

367 vues • 5 décembre 2024
06:21

Les Kanerien Trozoul à Paimpol

173 vues • 21 novembre 2024
04:25

Non à Halloween, vive l’Ankou

126 vues • 31 octobre 2024
11:31

Cotton Tige 9 – Carifiesta

113 vues • 21 octobre 2024
11:56

Gouel broadel ar brezhoneg – 1994

141 vues • 21 août 2024
04:10

Mille Feux sur Trébeurden

219 vues • 10 août 2024
03:16

Fête du cheval à Ploumilliau

192 vues • 9 août 2024
09:53

Ar Jentilez fête ses 30 ans

212 vues • 31 juillet 2024

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Un jour de sentier …

Un jour de sentier …

31 Oct, 2025 | , ,

Été 1995. On inaugure le nouveau sentier de randonnée qui relie Lannion (Le Stanco) à Perros-Guirec (Pont Couennec), empruntant le trajet de l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois les deux cités. Et c’est la fête ! Émile Orain, le pionnier des sentiers de randonnée en Bretagne, est là bien sûr pour donner l’impulsion de départ avec son enthousiasme communicatif. Pierre-Yvon Trémel, conseiller général, évoque l’action politique qui a conduit à la création de ce sentier. Le reportage donne également la parole à des randonneurs de tous âges, ravis de découvrir ce beau sentier qui fait une large part à la nature.

Loading

Radeau 2005

Radeau 2005

22 Juil, 2025 |

Nous sommes en juillet 2025, et les radeaux du Jaudy ne sont pas près de s’effacer de nos mémoires, même si cette folle équipée s’est arrêtée il y a tout juste 20 ans avec l’édition de l’été 2005. A fortiori si TV-Trégor ressort sur son “antenne” des documents vidéo plus vivants que nature sur le sujet.

Loading

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

28 Juin, 2025 | ,

C’était la 2e édition du Festival Kerwax de musique Folk Rock qui se déroulait à Loguivy-Plougras dans les Côtes d’Armor ce week-end de l’Ascension 2025. Un événement unique où la musique se met au service de la mémoire sonore.

Loading

Pin It on Pinterest