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Hommage à Pierre Vimont – Collectionneur

6 Oct,2026 | Passion, Portrait, Science & Technologie | 0 commentaire

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Septembre 2026 – Pierre Vimont, personnage bien connu des trégorrois, vient de disparaître à l’âge de 93 ans. En septembre 2009, Trégor-Vidéo avait réalisé un reportage sur ce collectionneur passionné et insatiable en lui rendant visite au milieu de ses innombrables objets technologiques d’une autre époque. Nous lui rendons hommage aujourd’hui en republiant ce document.

Un collectionneur passionné

Ancien ingénieur Télécoms, Pierre Vimont se passionne depuis fort longtemps pour tous ces objets technologiques qui ont fleuri tout au long du 20e siècle; ceci au point d’avoir quasiment transformé son domicile en musée. On peut donc y rencontrer une collection de phonographes, des postes de TSF, des téléviseurs, de vieux projecteurs dans tous les formats, etc …

Le mieux est de vous laisser en sa compagnie quelques minutes pour rêver avec nostalgie au milieu de tous ces objets vintage de notre jeunesse et/ou de notre patrimoine.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’06 – Réalisation Loïc Chapron – Production TV-Trégor – Septembre 2009

hashtags : #Collection #Technologie #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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