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Pastel à Servel Loisirs

9 Nov,2026 | Association, Peinture, Télé des autres | 0 commentaire

Le pastel permet à chacun d’exprimer sa sensibilité, de laisser parler son imagination et de réaliser de belles œuvres. Bien plus qu’une simple activité artistique, c’est un véritable moment de partage, de détente et de convivialité.

Nous vous souhaitons une belle découverte de cet univers coloré et artistique, qui contribue pleinement à la richesse des activités proposées par l’association Servel Loisirs de Lannion.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 5’51 – Réalisation “Atelier diaporama Servel Loisirs”, sous la houlette de Philippe Merriaux – Production “Atelier diaporama Servel Loisirs” – Publication TV-Trégor en novembre 2026

Pour en savoir plus …

Naviguez sur le site web de Servel Loisirs

hashtags : #Pastel #ServelLoisirs #Diaporama #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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