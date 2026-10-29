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Festival Armoricourt #18

29 Oct,2026 | Annonce, Association, Cinéma & Vidéo, Fiction | 0 commentaire

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Armoricourt fête en 2026 sa 18e édition les 13 et 14 novembre, au Cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves.
Deux jours pour se laisser surprendre, 3 séances, 7 films en compétition. Et, au final, 3 prix décernés.

Le format moyen-métrage, personne n’en parle, et c’est bien dommage. Il fait entre 35 et 60 minutes et donne au réalisateur le temps d’approfondir une histoire, sans être gêné par les contraintes d’un long métrage. Résultat : une certaine liberté créative que l’équipe d’Armoricourt a à cœur de vous faire découvrir.
Notez bien dans vos agendas les dates et horaires des trois séances (tarif 6 € par séance) :

  • Vendredi 13 novembre à 20:30
  • Samedi 14 novembre à 15:30
  • Samedi 14 novembre à 20:30 (avec remise des prix à la fin de la séance)

Le programme complet détaillé sera visible sur le site “www.festival-armoricourt.com”
En attendant, voici la bande-annonce du Festival :

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Pour en savoir plus …

Visitez le site d’Armoricourt en suivant ce lien

hashtags : #Festival #Cinema #MoyenMetrage #PlestinLesGreves #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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