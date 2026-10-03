Les veilleurs de la nuit

En 1986, Jean-Yves Tadié, membre actif de VIDEOTEC, embarquait, avec une équipe technique, pour rejoindre le phare des Roches-Douvres, à 22 miles au large de Bréhat. Son objectif : réaliser un document vidéo sur les gardiens du phare; un métier qui était déjà, à l’époque, en voie de disparition. Cela rend encore plus précieux ce témoignage d’un temps révolu, et plus belles ces histoires d’hommes qui ont exercé, avec courage et passion, un métier très singulier au cœur des éléments.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 13’19 – Réalisation Jean-Yves Tadié avec Franz Chevalier, Odile Tadié, Guylène Brunet – Production VIDEOTEC – septembre 1986

Visionnez également ce bref extrait du plateau TV des Vidéochroniques de VIDEOTEC où Guylène Brunet et Jean-Yves Tadié introduisent le sujet. Suivez ce lien

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