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1986 – un été sportif

26 Sep,2026 | Sport, Tourisme | 0 commentaire

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Malgré l’automne qui vient de rentrer en scène, l’été 2026 joue encore les prolongations. Ce ne serait pas trop désagréable si l’on n’était pas menacé à assez court terme par une pénurie d’eau, sans parler des cultures qui ont terriblement souffert du manque de pluie, ce qui a mis bon nombre d’agriculteurs en difficulté. Les conséquences de cet été caniculaire sont innombrables. On a notamment observé une surmortalité due à la chaleur. Dans un registre moins dramatique, on peut citer le sport qui a connu des limitations et des contraintes inhabituelles cet été de façon à ne pas mettre la vie des sportifs en danger. Pourra-t-on continuer à organiser à l’avenir des compétitions pendant la période estivale ? On peut se poser la question …

À ce propos, effectuons un grand saut temporel 40 ans en arrière et revivons quelques instants sportifs de l’été 1986 en Trégor : course à pied, voile, tennis, cyclisme … Notre Pays est décidément, depuis longtemps, une terre de sport.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 03’06 – Réalisation Christine Flajeul, Christophe Botcazou, Anne-Marie Barbeau, Franck Dagorn, Paul Menet – Production VIDEOTEC – septembre 1986

hashtags : #Ete #Sport #CoteDeGranitRose #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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