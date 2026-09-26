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“Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” à Plestin-les-Grèves

26 Sep,2026 | Annonce, Cinéma & Vidéo, Patrimoine & Histoire, Portrait | 0 commentaire

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Ne manquez pas cette nouvelle projection du film documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, dimanche 4 octobre à 17h00 au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves. Entrée 6 €.

Le scénariste et le réalisateur seront présents et disponibles pour échanger avec le public à la fin de la projection (durée du film 62 minutes).
Pour la petite histoire, Nicolas Le Braz, l’instituteur qui a emmené Anatole dans ses tournées de collectage, est né à Plestin et y a enseigné.

Visionnez la bande-annonce

Durée de la BA : 1’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

À propos …

“Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” a pour but de faire connaître l’écrivain Anatole Le Braz, inscrit dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et même du monde. Ce documentaire parcourt les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire.
Au-delà de son œuvre phare, “La légende de la mort”, on entend aussi dans ce film les messages de l’écrivain via des citations de textes forts qui nous parlent encore aujourd’hui. Ce film contribue à rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public, bien que son nom soit inscrit sur les plaques de nombreuses villes, pourrait paraître appartenir à une autre époque, alors que sa pensée est toujours très actuelle.

La réalisation du film

Ce documentaire de 62 minutes a été coproduit en 2026 par TV-Trégor, LTW et BCD, avec le soutien des collectivités territoriales (LTC, Région) à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. Première sortie en salle aux Baladins de Lannion le 9 avril 2026.
Le script a été écrit par l’historien Jean-Jacques Monnier et la réalisation a été confiée à Loïc Chapron avec la participation active d’une équipe de bénévoles de TV-Trégor.

Visionnez le making-of du tournage : Carnet de tournage

Programme des prochaines projections en salle

  • Rennes – Maison Internationale – Mercredi 14 octobre à 18h30
  • Tréguier – Théâtre de l’Arche – Mercredi 4 novembre à 18h00
  • Quimper – Médiathèque Centrale – Samedi 7 novembre à 15h00
  • Lanvellec – Salle Stereden – Dimanche 15 novembre (horaire à préciser)

hashtags : #AnatoleLeBraz #Cinema #BandeAnnonce #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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