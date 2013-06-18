Remontez le temps avec TV-Trégor

un jour de sentier, 8 jours de santé

Un jour de sentier …

Été 1995. On inaugure le nouveau sentier de randonnée qui relie Lannion (Le Stanco) à Perros-Guirec (Pont Couennec), empruntant le trajet de l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois les deux cités. Et c’est la fête ! Émile Orain, le pionnier des sentiers de randonnée en Bretagne, est là bien sûr pour donner l’impulsion de départ avec son enthousiasme communicatif. Pierre-Yvon Trémel, conseiller général, évoque l’action politique qui a conduit à la création de ce sentier. Le reportage donne également la parole à des randonneurs de tous âges, ravis de découvrir ce beau sentier qui fait une large part à la nature.

Quêteurs de loutres

Quêteurs de loutres

Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur La loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Basses Mers

Ce film, réalisé en 1981 pour « Bevan e Trebeurden » à l’initiative de Geneviève Prigent, est un hymne poétique à Trébeurden et, plus particulièrement, aux basses mers qui découvrent périodiquement son vaste estran.

Bégard Territoire d'inspiration

Bégard, territoire d’inspiration

À Bégard, petite commune des Côtes d’Armor, l’art contemporain s’est installé le temps d’une résidence artistique. Pendant plusieurs semaines, trois artistes, Kelly Weiss, Samuel François et Iwan Warnet, venus d’horizons différents, ont investi le territoire, découvrant lieux et paysages pour nourrir leur travail de création. Un événement au croisement du partage, de l’expérimentation et de l’ouverture culturelle, qui trouve aujourd’hui son épilogue dans une exposition collective, accessible à tous à la Tannerie de Bégard.

