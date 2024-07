Semi-Marathon de la Côte de Granit Rose 1992

Visionnez la vidéo en HD

Un peu d’histoire

Le semi-marathon de la Côte de Granit Rose (devenu depuis les 20 km de la Côte de Granit Rose) a lieu chaque année à la belle saison entre Trébeurden et Perros-Guirec. Dès sa première édition, en 1980, la course connaît un grand succès populaire, puisque 500 participants prennent le départ des 20 km et des 5 km. Succès populaire certes, mais aussi participation d’un plateau d’athlètes de haut niveau. Le premier vainqueur fut Pierre Lévisse, international et maintes fois champion de France du Cross-country et du 10.000 m.

L’édition 1992

TV-Trégor vous propose cette semaine de revivre l’édition de 1992, grâce à ce reportage de 16 minutes réalisé à l’époque par Trégor-Vidéo. Certains se reconnaîtront ou verront sur ces images apparaître un proche ou un ami sportif. Sans oublier le maire de Perros-Guirec, Yvon Bonnot, et d’autres personnalités du Trégor qui se sont fait un plaisir de remettre les trophées aux vainqueurs.

Et 32 ans après …

En ce dimanche 28 juillet 2024 va se dérouler la 43e édition, avec sans doute plus de 3.000 participants ! Parmi eux, des « pointures » nationales et internationales de la course à pied. La météo devrait être favorable, avec du soleil, une température modérée et un léger vent de nord-est.

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 16’28 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – 1992

