Conférence-hommage à Geneviève Prigent

Hommage à Geneviève Prigent

Dominique Futschik, conférencière, a animé, à l’occasion de la journée du 8 mars, au Sémaphore de Trébeurden, une conférence sur Geneviève Prigent afin de lui rendre hommage.

Déroulement de la soirée

Bénédicte Boiron, maire de Trébeurden, a prononcé un discours d’introduction. Dominique Futschik a enchaîné en présentant le film de 40 minutes relatant la vie de Geneviève Prigent. Suite à la projection, Dominique Futschik a repris la parole pour introduire l’intervention de Nicolas Petrovitch Njegosh, Prince du Monténégro, fils de Geneviève Prigent. Un discours sensible et émouvant, un bel hommage à cette mère qu’il a beaucoup admirée

Geneviève Prigent, une Trébeurdinaise au destin remarquable

Née le 4 décembre 1919 à Saint-Brieuc, elle fut l’épouse de Michel Petrovitch Njegosh, prince héritier du Monténégro (mariage en 1941 à Paris). Elle œuvra pour la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et fut une ardente militante des droits de l’homme. Enfin, elle s’engagea dans la défense du littoral breton, notamment dans secteur de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou.

Le prince, son mari, lui aussi résistant, fut arrêté en mai 1944 et déporté en Allemagne ; Geneviève Prigent donna naissance deux mois plus tard, le 7 juillet 1944 à leur fils Nicolas. Le couple divorça en 1949 et Geneviève Prigent, qui avait repris ses études médicales, devint l’une des premières orthoptistes de France, spécialité dans laquelle elle excella.

Elle s’installa en 1972 à Trébeurden où elle s’engagea dans la protection de la nature comme présidente à la FAPEN22. Elle œuvra pour la défense du littoral breton et fut cofondatrice de l’association « Bevañ e Trebeurden ». Elle y mena un combat de 15 ans contre le projet de construction du port de plaisance de Trébeurden. Avec plus de succès, elle lutta aussi contre plusieurs projets immobiliers sur la côte, avec à la clé la sauvegarde de la baie de Keryvon et du site de la chapelle de Penvern. Elle contribua au rachat par le département du Marais du Quellen et au rachat, par le Conservatoire du littoral, des bois de Pleumeur-Bodou et de l’île Milliau. Elle se battit aussi contre l’extraction de sable en Baie de Lannion.

Geneviève Prigent est décédée le 26 janvier 1990 à Lannion. Son fils, Nicolas Petrovitch Njegosh, a déclaré : « C’était quelqu’un qui ne cédait en rien sur ses convictions, même devant les élus, elle gardait son franc-parler. Elle avait aussi une grande capacité à rassembler les gens ».

Une rue de Lannion porte son nom depuis 2009 et une nouvelle rue de Trébeurden porte également son nom depuis quelques jours.

Biographie de Nicolas Petrovitch Njegosh et de sa famille

Nicolas de Monténégro, né en 1944, est le fils du prince Michel Petrovic Njegosh et de Geneviève Prigent. Le jeune prince Michel a dû quitter le Monténégro pour l’exil en 1926, à l’âge de six ans, avec sa famille. Ce sera successivement l’Italie, le Royaume-Uni, puis la France. Michel fera Sciences-Po à Paris.

En 1948, Michel et Geneviève décident de revenir en Yougoslavie, à Belgrade, où Michel a un emploi de chef du protocole au ministère des Affaires étrangères. Mais, déçue par le « titisme », la famille revient en France au bout d’un an ; il ne restera de cette expérience yougoslave que le surnom donné à Geneviève Prigent : « La princesse rouge ».

Suite au divorce de ses parents en 1949, le prince Nicolas fut élevé par sa mère, à Paris, où elle exerça la profession d’orthoptiste. Il passa alors ses vacances à Trébeurden dans la maison de sa grand-mère maternelle, en compagnie de ses cousins.

Diplômé en architecture, le prince Nicolas épouse Francine le 27 novembre 1976, à Trébeurden, en présence de son père et de sa mère. Francine Navarro est styliste. Ils auront deux enfants : Altinaï en 1977 et Boris en 1980. La princesse (appelée le plus souvent France) décèdera en août 2008 à Paris.

Lors de l’hiver 1989, le ministre de la Culture de la République de Monténégro demande au Prince Nicolas l’autorisation de rapatrier les corps de son arrière grand-père, le roi Nicolas, de la reine Milena et de deux princesses du Monténégro enterrés à l’église russe de San Remo. Le ministre voulait un enterrement officiel au Monténégro. Nicolas donne son accord et participe au retour des corps avec son épouse, ses enfants et sa mère, Geneviève, alors gravement malade. Nicolas est profondément bouleversé par l’accueil des dizaines de milliers de Monténégrins qui retrouvent leur roi après des décennies d’exil. Nicolas décide alors de s’investir pour son pays : le 7 juin 1991, il inaugure une biennale d’art contemporain à Cetinje, ancienne capitale royale.

Le 12 juillet 2011, le parlement monténégrin vote une loi de réhabilitation de la dynastie Petrovic Njegosh , qui se voit rétablie dans son honneur, ses droits, ses titres et ses biens. Une fondation Petrovic Njegosh est créée, dont les principaux objectifs sont de participer au développement et à la promotion du Monténégro à travers des actions et des partenariats dans les domaines de la Solidarité, de l’Écologie et de la Culture

A propos de ce reportage

Durée 16’37 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Jean Carfantan – Captation le 8 mars 2024 au Sémaphore à Trébeurden – Production TV-Trégor – Mars 2024

