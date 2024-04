TV-Trégor – Changement de ligne éditoriale

TV-Trégor va changer de ligne éditoriale

Une nouvelle fracassante en ce début avril : TV-Trégor va changer de ligne éditoriale

Des critiques sur notre ligne actuelle

Cela fait 20 ans que TV-Trégor existe sur le net (sans compter les 20 années précédentes avec le magazine Télé-Trégor sur cassettes VHS) ! Belle longévité.

Toutes ces années, nous avons traité un nombre incalculable de sujets de toutes sortes sur le Pays de Trégor et les trégorrois, et cela du mieux que nous avons pu. Mais nous recevons de plus en plus souvent des commentaires de nos web-spectateurs nous disant qu’ils trouvent notre web-TV trop gentille, trop soft, trop consensuelle, pas assez en prise avec les sujets qui choquent ni avec la rudesse du monde actuel.

Des changements sur le fond

Alors, à la rédaction de TV-Trégor, nous avons fait notre examen de conscience et pris une lourde décision : celle de changer radicalement de ligne éditoriale. Donc, dans un proche avenir, exit les reportages « gentils » incitant à la réflexion, à la découverte et au mieux-vivre ensemble. Nous traiterons essentiellement de sujets « trash », de trucs qui choquent et qui font peur : les bagarres et les crimes en Trégor, les faits divers sordides, les accidents spectaculaires, les destins humains inavouables. Nous parlerons des méfaits de l’Ankou et des exactions des Korrigans qui hantent nos forêts. Nous explorerons les milieux interlopes et les sectes les plus glauques. Bref, les web-spectateurs auront ainsi, grâce à nous, des émotions fortes et une vision différente et « underground » de notre beau Pays de Trégor.





Des changements sur la forme

Bien sûr, ce changement sur le fond ne se fera pas sans quelques aménagements sur la forme. Nous allons devoir changer quelque peu le look, la charte graphique de notre site afin de mieux coller aux nouvelles thématiques. L’intitulé de notre web-TV « TV-Trégor » pourrait même évoluer pour devenir « TV Très Gore », dénomination qui sera chargée de sens. Le bleu azur de la charte graphique fera place au rouge qui sied mieux aux sujets forts que nous allons traiter.

Un avant-gout des nouveaux contenus

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, nous vous annonçons déjà que le premier sujet que nous allons traiter est celui de la pêche à la baleine en baie de Lannion, un sujet qui fâche nombre d’associations de défense de la nature et qui oppose les pêcheurs à une population qui feint de plaindre ces animaux afin de se donner bonne conscience. Un sujet où l’on verra à l’œuvre les courageux pêcheurs de baleine, risquant leur vie pour attraper l’animal dans un combat héroïque.

En guise de préambule, nous vous convions à écouter, via le lien ci-après, un ancien document qui relate une telle partie de pêche à la baleine.

À très bientôt donc sur « TV Très Gore » !

hashtags : #TvTregor #Tregor #CotesDArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?