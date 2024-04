La mobilité des jeunes en Trégor

Visionnez la vidéo en HD

Une enquête auprès des jeunes du territoire

Le groupe d’études Jeunesse du Conseil de développement de Lannion-Trégor-Communauté a mené, entre 2018 et 2022, des travaux dressant un portrait de la jeunesse trégorroise : rencontres d’élus, de professionnels des secteurs public et privé en lien avec la jeunesse, réalisation d’interviews de type micro-trottoir afin de recueillir les attentes et les besoins des jeunes de 15 à 30 ans. Cette enquête a été largement diffusée (804 retours).

Des interviews sur la mobilité des jeunes

À la demande du Conseil de développement de Lannion-Trégor-Communauté, TV-Trégor a réalisé le montage d’un diaporama à partir d’une série d’interviews de type micro-trottoir relatives aux difficultés et aux attentes des jeunes du territoire en matière de mobilité et d’accessibilité. Une consultation instructive afin de mieux orienter la politique de LTC en matière de solutions de mobilité pour les jeunes.

A propos de ce document vidéo

Durée 13’20 – Réalisation TV-Trégor à partir d’interviews audio réalisées par les animateurs du territoire – Montage Jean-Dominique Gauthier – Production : Conseil de développement de Lannion-Trégor-Communauté – Avril 2023

