Les Archives de TV-Trégor

Vous pouvez consulter et visionner plus de 700 reportages réalisés depuis 2004, date de mise en service de notre Web-TV TV-Tregor.com .

En suivant ce lien, vous pouvez accéder à la liste de nos vidéos en archive (plus de 1400 références de documents produits depuis 1985) : liste archives

Malheureusement, il n’est pas possible de cliquer directement sur le titre du document pour en lancer la lecture. D’une part parce que tous ces documents vidéos n’ont pas été numérisés; d’autre part parce ceux qui ont été numérisés sont accessibles sur notre site Web-TV via son moteur de recherche (voir le cadre « rechercher » en bas de cette page). Pour les sujets réalisés entre 2004 et mars 2014, vous pouvez y accéder via notre ancien site web comme indiqué plus haut.