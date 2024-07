Visionnez la vidéo en HD

Une capitale qui rayonne

Août 1990. Tréguier, capitale historique du Pays du Trégor, n’a pas failli à sa renommée. À son rayonnement spirituel marqué chaque année par le Pardon de Saint-Yves, elle juxtapose un rayonnement culturel déjà forgé de longue date par de grands noms comme Ernest Renan et Anatole Le Braz.

La fête bat son plein

Durant ces trois jours du mois d’août 1990, toutes les formes d’expression artistique ont eu le droit de cité. À un impressionnant plateau d’artistes, Trégor en fête a joint des colporteurs de traditions toujours vivantes. Qu’on y ajoute les quelques ingrédients nécessaires à la fête et on peut ouvrir les portes à la foule des grands jours …

Retour en images sur ce bel événement.

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 27’31 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – Novembre 1990 – Images tournées les 3, 4 et 5 août 1990 – Équipe de réalisation : Jean-Marie Le Monier et Jean-Yves Tadié avec Guylène Brunet, Michel Bulteau, Loïc Chapron, Yvon Carbonnier, Marie Diraison, Janet Easton, Christine Flajeul, Erwan Gauthier, Bruno Raoul, Gildas Rosso, Colette Trillet

