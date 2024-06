Les Jazz Tico en studio

Visionnez la vidéo en HD

Passionnés de jazz New Orleans

Sur les pas de Louis Amstrong et de Sydney Bechet voilà 40 ans bien sonnés que le groupe Jazz Tico se produit sur les scènes du Trégor et d’ailleurs. Beaucoup d’humour et surtout une passion pour le jazz New Orleans, voilà ce qui les réunit. Le groupe a un peu évolué depuis sa création mais l’ossature est restée la même ainsi que leur style « New Orleans ». Cette musique terriblement swing et dansante invite au voyage.

Les Jazz Tico, c’est qui ?

Le groupe se compose aujourd’hui de six musiciens : Pierre-Yves Le Jeune au banjo, Daniel George au saxophone, Christian Lefèvre à la trompette, Eric Simon au trombonne, Joan Oudry au tuba et Joël Caruana à la batterie. Nous les avons rencontrés lors de l’enregistrement de leur 4e CD accompagnés de leur ingénieur du son, Hervé Pierrès.

L’actu du groupe

Retrouvez les Jazz Tico à la fête de la musique le 21 juin à 19h30 au Vincennes, à Lannion …

Et plus d’infos encore sur leur site web en suivant ce lien

Durée 7’58 – Réalisation Yves le Goas avec José Péan – Production TV-Trégor – Juin 2024

