Silence, ça tourne à l’EHPAD Le Gall de Plestin

Être en bonne santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini la bonne santé selon ces termes : «Un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité»

Rompre l’isolement à l’EHPAD

À L’EHPAD Le Gall de Plestin-Les-Grèves, cette définition est bien comprise. En effet, si la mission d’accompagnement des résidents en perte d’autonomie est bien sûr assurée, la dimension sociale est aussi au cœur des préoccupations de la direction et soutenue par les élus de la commune. En premier lieu, c’est un établissement qui se veut ouvert sur l’extérieur afin de lutter contre le pire des maux pour nos ainés qu’est l’isolement.

Rencontres intergénérationnelles

Dans cette optique, des animations intergénérationnelles sont organisées entre les enfants du centre de loisirs de Plestin-Les-Grèves et les résidents.

Grâce à l’entremise de Marcel Le Gall, ancien animateur, TV-Trégor a proposé aux enfants une animation autour de la vidéo durant les vacances d’hiver.

Au fil de la semaine passée à L’EHPAD, des liens se créent. Enfants et résidents deviennent tour à tour acteurs, spectateurs et collaborateurs de différentes séquences autour de jeux, de poésies ou encore de petits sketchs. Au cours d’interviews, dont certaines réalisées en breton, largement parlé par nos anciens, nous recueillons des témoignages souvent émouvants.

Un bel exemple à suivre

À l’heure où nombre d’établissements publics font face à des difficultés de financement, et après les nombreux scandales qui ont fait la une de l’actualité, L’EHPAD Le Gall est un bel exemple à suivre, qui mérite tout notre soutien.

Mais sans plus attendre, poussons les portes de l’établissement et laissons-nous porter par ces belles rencontres …

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 11’00 – Réalisation Marcel Le Gall avec Corentin Jouan, Marc Geffroy et Pierre Lavanant. Remerciements aux acteurs de tous âges qui figurent dans ce film et au personnel de l’EHPAD Le Gall de Plestin-les-Grèves – Production TV-Trégor – Avril 2024

