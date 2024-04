Le village Gaulois de Pleumeur-Bodou, à l’origine

Visionnez la vidéo en HD

Genèse du « Village Gaulois »

En 1986 sortait de terre, grâce à la persévérance de quelques uns, ce projet fou d’implantation d’un « Village Gaulois » dans un vallon naturel situé au pied du Radôme de Pleumeur-Bodou. Il ne s’agissait pas d’un second Parc Astérix, bien sûr, mais d’un lieu où l’on retrouverait, avec le plus d’authenticité possible, les habitats, les us et les coutumes de nos ancêtres les Gaulois. Un village à la fois ludique et instructif, destiné en premier lieu aux enfants mais agréable à vivre pour toute la famille. L’association MEEM (Monde des Enfants, Enfants du Monde), à l’origine de ce projet, avait également une très noble ambition, celle de reverser une partie des bénéfices du parc à des projets de scolarisation en Afrique, et notamment au Togo. Ainsi fut fait. Et c’est comme cela que, depuis sa création, le « Village Gaulois », non seulement ravit ses visiteurs, dont de nombreux touristes, mais finance aussi des projets de construction d’écoles en Afrique pour sortir des enfants du risque d’analphabétisme.

Construction participative du « Village Gaulois »

Dans ce reportage, qui date de 1986, on assiste à la pose des « premiers rondins » du village, dans un enthousiasme communicatif, et en faisant le plus possible participer des enfants du Pays de Trégor à ce beau projet. Jean-Marc Le Bail, le premier directeur du « Village Gaulois » est ici interviewé pour nous en parler …

À propos de ce reportage

Durée 5’41 – Réalisation Jean-Paul Gallet – Images et son Françoise Gaucher, Christine Flageul, Bruno Raoul – Production VIDEOTEC 1986, en collaboration avec MEEM

