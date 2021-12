Le Pays des Savanes – Donner ou apprendre ?

On ne présente plus le Village Gaulois de Pleumeur-Bodou qui fait, à la belle saison, le bonheur des enfants et de leurs parents. Mais sait-on que ce parc ludique original a également une vocation humanitaire visant à aider au développement de l’éducation des enfants en Afrique, et plus spécialement au Togo ? En effet, une part importante des bénéfices du Village Gaulois va à la construction d’écoles dans des villages de la savane togolaise.

En 1995, le directeur en poste à cette époque, Jean-Marc Le Bail, est allé sur place pour visiter les villages aidés. Il en a profité pour rapporter des images et réaliser, avec l’aide de Trégor-Vidéo pour la post-production, un reportage qui nous immerge dans ce monde lointain, et pourtant si proche tant le sujet de l’éducation des enfants est universel.

Durée 9’24 – Réalisation Jean Marc Le Bail avec Gurun Le Goarnic – Montage Trégor-Vidéo – Coproduction Le Village Gaulois et Trégor-Vidéo – septembre 1995

