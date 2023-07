Le Village Gaulois fête ses 40 ans

Ils partagent le même leitmotiv depuis 40 ans : aider l’Afrique. Tel est le credo des bénévoles du Village Gaulois. Niché dans une vallée arborée voisine de la cité des Télécommunications, le Village Gaulois a su séduire les familles par l’originalité de ses jeux en bois et ses maisons de pailles et de torchis.

L’Association VGPA (Village Gaulois Pour l’Afrique), grâce aux bénéfices générés par le parc de loisir, apporte son soutien au développement de l’éducation au Togo et aussi, plus récemment, au reboisement de la région des savanes.

Pierre le Guillou, président de VGPA, et Nakpale Alassani, député Togolais en visite à Pleumeur-Bodou à l’occasion des 40 ans du parc, témoignent du rôle humanitaire de cet équipement exceptionnel.

40 ans ! La force de l’âge avec un gros succès le 30 avril 2023, car près de 1000 visiteurs ont pris part aux festivités à l’occasion de cet anniversaire.

Durée 11’54 – Réalisation Sylvie Ollivier avec Camille Anger, Jean-Dominique Gauthier et Marcel Le Gall – Avec la précieuse collaboration de l’équipe de VGPA et notamment de Pierre Le Guillou, son président – Production TV-Trégor – Juin 2023

